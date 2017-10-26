Джакарта: В пожаре на фабрике пиротехники погибли как минимум 30 человек

Джакарта, , 12:34 — REGNUM По меньшей мере 30 человек погибло, еще несколько десятков получили ранения 26 октября в результате взрыва и последовавшего за ним пожара на фабрике фейерверков в одном из районов индонезийской столицы, сообщает Reuters.

По словам главы полиции округа Тангеранг Джакарты Гарри Курниавана, тела погибших были обнаружены сотрудниками правоохранительных органов на складе предприятия, уничтоженного пожаром.

Как сообщили местные СМИ, очевидцы говорят о двух взрывах, прогремевших сначала в 10 часов утра по местному времени и затем спустя три часа. Согласно информации СМИ, эта фабрика проработала лишь два месяца.