Провалились под пол: в Москве начата проверка после инцидента в квест-руме

Москва, , 12:16 — REGNUM Следователи проводят проверку по факту получения участниками квест-игры телесных повреждений в Москве, сообщает 26 октября пресс-служба столичного Следственного управления СК РФ.

По данным СМИ, группа из восьми человек, находясь в помещении на Варшавском шоссе, во время прохождения хоррор-квеста провалились вниз на этаж ниже.

«По данным автора статьи, в результате падения с высоты трое из участников игры с ушибами были доставлены в больницу», — говорится в сообщении.

В настоящее время следователи выполняют все необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельства произошедшего.

«В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям организаторов квест-игры на предмет создания и обеспечения условий личной безопасности участников во время проведения развлекательного мероприятия», — добавили в СК.

По результатам проверки будет принято решение.

Напомним, в начале лета 12-летняя девочка во время прохождения квест-игры в Москве получила телесные повреждения в виде рваной раны губы и подбородка.

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