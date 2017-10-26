В Нерюнгри отравились будущие участники игр «Дети Азии»: депутат

Нерюнгри, Якутия, , 12:11 — REGNUM Ситуацию с массовым отравлением детей в Нерюнгри обсудили на заседании Госсобрания республики. Происшествием возмущён депутат регионального парламента Владимир Фёдоров. По его словам, мало того, что будущие участники олимпийских игр «Дети Азии» не доедают, так их ещё и кормят отравленной пищей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Сегодняшней ситуацией в Нерюнгри, где уже работает следственный комитет — министерству образования, министерству физкультуры и спорта придётся заниматься. Когда дети готовятся к олимпийским играм «Дети Азии», они не доедают, физически не доедают. Более того, их сегодня ещё и отравленной пищей кормят. Дети находятся в больнице, острая кишечная инфекция, 20 детей под капельницей», — сказал Владимир Фёдоров.

Он назвал ситуацию с массовым отравлением детей следствием неграмотного распределения средств в бюджете, когда в приоритеты не попадает питание детей.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура проводит проверку по факту массовой пищевой интоксикации среди учеников детско-юношеской футбольной школы Нерюнгри. По данным надзорного ведомства, после ужина в столовой учебного заведения отравились 46 детей. Идёт санитарно-эпидемиологическое расследование.