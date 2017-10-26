Четверг, 26 Октября 2017 года
12:04:17 МСК

Столкновение поездов в Финляндии: Четверо погибших

Происшествия

Трое из них военнослужащие финской армии

Хельсинки, 26 октября 2017, 11:27 — REGNUM  По меньшей мере четыре человека погибло, еще несколько получили ранения 26 октября в результате столкновения поездов на юге Финляндии, сообщает Press Association.

Инцидент произошел поблизости от города Расеборг, приблизительно в 85 км от финской столицы.

Жертвами происшествия стали трое военнослужащих Финляндии. Глава Минобороны страны Юсси Ниинистё выразил свои соболезнования в связи с произошедшим.

Четвертым погибшим стал пассажир поезда, которому после столкновения стало плохо.

Причины произошедшего в данный момент устанавливаются.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Железнодорожные аварии

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail
Пароль
Имя
Фамилия
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить