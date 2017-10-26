Столкновение поездов в Финляндии: Четверо погибших

Хельсинки, , 11:27 — REGNUM По меньшей мере четыре человека погибло, еще несколько получили ранения 26 октября в результате столкновения поездов на юге Финляндии, сообщает Press Association.

Инцидент произошел поблизости от города Расеборг, приблизительно в 85 км от финской столицы.

Жертвами происшествия стали трое военнослужащих Финляндии. Глава Минобороны страны Юсси Ниинистё выразил свои соболезнования в связи с произошедшим.

Четвертым погибшим стал пассажир поезда, которому после столкновения стало плохо.

Причины произошедшего в данный момент устанавливаются.