Подозрительное свечение неба над Екатеринбургом: виноваты теплицы

Екатеринбург, , 11:24 — REGNUM Странное свечение, замеченное жителями Екатеринбурга минувшей ночью над теплицами Уральской горно-металлургической компании (АО «Тепличное», посёлок Садовый), объяснилось весьма прозаически, 26 октября сообщает сайт e1.ru.

Никакой магии в произошедшем, разумеется, нет, к запуску готовят тепличный комплекс, так прокомментировали явление в пресс-службе УГМК:

«Сейчас специалисты тестируют систему досвечивания, которая позволит выращивать на Урале томаты и огурцы круглый год. Это около 16 тысяч тонн продукции в год».

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Необычный световой эффект сопровождал тестирование вследствие отражения мощного светового потока от низких облаков.

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Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что под Екатеринбургом готовится к запуску современный тепличный комплекс, стоимостью около 5,5 млрд руб. «Это будет теплица с технологией UltraClima. Там будет работать досветка, управление климатом, а потому практически не будет форточек. Благодаря этому урожайность будет фактически в два раза больше, чем в существующих теплицах», — так охарактеризовал сооружение глава «УГМК-Агро» Илья Бондарев.