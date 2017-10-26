В Киеве возник пожар в общежитии с переселенцами из Донбасса

Киев, , 10:50 — REGNUM В Киеве в ночь на 26 октября загорелось общежитие с временно перемещенными лицами (ВПЛ) из Донбасса, сообщает 26 октября «112 Украина».

Согласно сообщению, возгорание возникло в 04:30 в Святошинском районе украинской столицы. В результате пожара в здании обрушилась крыша. Несмотря на то, что во время возгорания внутри помещения находились люди, они успели эвакуироваться, пострадавших нет.

Читайте также: На Украине горит переполненный склад с боеприпасами: видео

Отмечается, что людям удалось спастись чисто случайно — кто-то из переселенцев не спал и вовремя поднял тревогу. На место прибыли пожарные и медики. По данным местных жителей, пожарники не могут потушить пожар из-за того, что отсутствует давление для подачи воды.

Читайте также: На Украине загорелся локомотив движущегося пассажирского поезда

Напомним, 25 октября в Киевской области произошел пожар в детской юношеской спортивной школе. Во время пожара детей внутри помещения не было, никто не пострадал. В результате инцидента у здания разрушилась крыша, перекрытия, а также частично стены на втором этаже.

Читайте ранее в этом сюжете: В Киеве пройдут международные соревнования пожарных