Генпрокуратура РФ не получала запрос от Украины по делу Вороненкова

Москва, , 10:31 — REGNUM Генпрокуратура РФ не получала запросы от Украины на выдачу лиц для уголовного преследования в связи с расследованием убийства бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

«В Генеральную прокуратуру Российской Федерации не поступали запросы компетентных органов Украины о выдаче лиц для уголовного преследования в связи с проводимым на территории данного государства расследованием по факту убийства бывшего депутата Государственной Думы Вороненкова Д. Н.», — говорится в ответе пресс-службы ведомства.

В сообщении уточнили, что, если такие запросы поступят, их рассмотрят согласно российскому законодательству и международным договорам, участниками которых являются Россия и Украина.

Ранее Генпрокуратура Украины заявила, что заказчиком убийства является Владимир Тюрин — бывший гражданский супруг вдовы Вороненкова Марии Максаковой.

Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин сообщил, что Генпрокуратура Украины направила в Россию в рамках международной правовой помощи запросы на проведение следственных действий в отношении Тюрина.

Напомним, 23 марта в Киеве Павел Паршев застрелил Вороненкова. Охранник депутата смертельно ранил злоумышленника. Двоих сообщников киллера задержали. Еще двое, по данным украинского следствия, находятся за пределами страны.

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