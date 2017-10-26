Взрыв в центре Киева унес жизни двух человек

Киев, , 09:51 — REGNUM Число погибших при взрыве в центре Киева возросло до двух человек. Об этом 26 октября на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

По ее словам, в результате теракта пострадали пять человек, один из них — народный депутат Игорь Мосийчук. Два человека погибли.

«Следствие рассматривает все версии, уже установлено, что неизвестные взорвали мопед вблизи места передвижения депутата», — пояснила Гитлянская.

Отмечается, что на месте взрыва работает следственно-оперативная группа, детали происшествия уточняются. Уголовное дело возбуждено по статье 258−3 УК Украины — «Создание террористической группы или террористической организации».

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 25 октября на улице Мицкевича в Киеве, рядом со зданием телеканала «Эспрессо», произошел взрыв. Пресс-служба депутата Мосийчука, получившего ранения, назвала инцидент покушением на него.

Советник министра внутренних дел страны Зорян Шкиряк не исключил причастности к взрыву российских спецслужб. Со Шкиряком солидарен его коллега Антон Геращенко, заявивший, что Москва таким образом стремится дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране на фоне акций протеста.

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