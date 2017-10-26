В Госдуме хотят вызвать «на ковер» силовиков по проблеме «минирований»

Москва, , 09:46 — REGNUM Фракция КПРФ в Госдуме на пленарном заседании планирует вынести на обсуждение протокольное поручение, которое обяжет силовиков отчитаться по вопросу участившегося минирования зданий в РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 октября, об этом заявил депутат Госдумы Валерий Рашкин (КПРФ).

«Наша фракция готовит протокольное поручение по вопросу, который волнует миллионы наших граждан, — это минирование магазинов, торговых площадей, библиотек, школ и отсутствие, как мы считаем, действенных мер со стороны силовых структур — ФСБ, Следственного комитета и полиции», — заявил Рашкин.

По его словам, в СМИ каждый день идут сообщения о минировании магазинов и эвакуации людей. Только по данным СМИ, эвакуации уже подверглись более 400 тыс. граждан РФ.

«Мы зачем принимали «закон Яровой»? У нас уже и прослушка, и просмотр, и уже в постель залезают, а выяснить, кто устраивает эти провокации, не можем. Это террор граждан РФ. Молчание и непринятие мер о том, чтобы граждане жили спокойно в РФ, считаем преступным, это надо пресекать. Будем вызывать «на ковер» силовиков, чтобы они отчитались о принимаемых мерах», — подчеркнул Рашкин.