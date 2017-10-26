На Ставрополье задержан подозреваемый в расстреле полицейских

Ставрополь, , 09:40 — REGNUM Ставропольская полиция задержала подозреваемого в нападении на полицейский патруль, совершенном вечером 25 октября. Об этом сообщает ГУ МВД Ставропольского края.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции Ставрополья по горячим следам задержан злоумышленник, открывший стрельбу по полицейским в городе Ессентуки», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По заявлению представителя МВД, подозреваемый задержан, он доставлен в отдел полиции Ессентуков.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 25 октября наряд патрульно-постовой службы, находившийся на маршруте патрулирования в городе Ессентуки Ставропольского края, остановил для проверки документов двоих граждан. Те в ответ открыли огонь по полицейским. В результате перестрелки один из нападавших был убит, второй — скрылся.

Ранения также получили двое сотрудников полиции и случайный прохожий. Все госпитализированы. Состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное.

По факту нападения на полицейских возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК России «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и ст. 222 «Незаконный оборот оружия».

Представители правоохранительных органов отвергли предположение о том, что нападение на сотрудников полиции в Ессентуках является террористической атакой — нападавшие оказались представителями криминальной среды.

Отметим, что в апреле прошлого года произошло нападение на отдел полиции — у здания ОВД Новоселицкого района Ставрополья произошло пять взрывов. Трое боевиков, которые попытались напасть на отдел, были уничтожены.

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