Подъем на Великую китайскую стену едва не обернулся трагедией для семьи

Пекин, , 09:24 — REGNUM Три гражданина КНР едва не погибли во время прогулки по закрытому для туристов участку Великой китайской стены в районе Цзянькоу. Благодаря оперативным действиям спасателей туристы, застрявшие на одном из хребтов, были доставлены в больницу с незначительными травмами.

Примерно в 3:00 в ночь с 22 на 23 октября на пульт спасателей поступил вызов. Гражданин КНР сообщил, что он и двое членов семьи оказались в ловушке на одном из хребтов у основания Великой китайской стены, пишет «Сина синьвэнь».

Мужчина не смог сообщить свое точное местонахождение, спустя несколько минут звонок прервался из-за разрядившегося аккумулятора телефона. Спасатели немедленно организовали поиски пропавших туристов, которые были обнаружены лишь спустя 13 часов.

По словам туристов, им захотелось прогуляться по закрытому участку всемирно известного памятника, однако во время похода один из туристов вывихнул ногу и не смог продолжить движение. К этому моменту члены семьи осознали, что заблудились.

Спасенные граждане поблагодарили сотрудников полиции и службы спасения, а также предупредили других туристов об опасности походов вне установленных маршрутов.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, британские специалисты по охране исторических памятников, приглашенные китайской стороной для изучения состояния Великой китайской стены, пришли к неутешительному выводу — уникальный памятник архитектуры может исчезнуть к 2020 году.

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