В Нерюнгри 46 учеников спортшколы отравились в столовой

Нерюнгри, Якутия, , 09:13 — REGNUM Массовое пищевое отравление произошло в детско-юношеской футбольной школе города Нерюнгри. С жалобами на недомогание к медикам обратились 46 воспитанников школы, сообщает 26 октября пресс-служба прокуратуры Якутии.

Школьники почувствовали себя плохо после ужина 25 октября. Врачи диагностировали у них кишечное расстройство.

Семь воспитанников школы направлены на обследование в инфекционное отделение Нерюнгринской центральной районной больницы, еще 39 пациентов проходят лечение амбулаторно. Отмечается, что все дети питались в столовой школы №15.

Прокуратура приступила к проверке по факту массовой пищевой интоксикации. Кроме того, аналогичная проверка затронет все общеобразовательные школы в районе. Меры прокурорского реагирования будут приняты по окончании проверки при наличии оснований.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, новых случаев отравления среди воспитанников школы не зафиксировано. Все заболевшие дети получают лечени в полном объеме, их состояние — удовлетворительное. Ведомство проводит санитарно-эпидемиологическое расследование.

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