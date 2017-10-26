Четверг, 26 Октября 2017 года
10:34:13 МСК

На западе Москвы столкнулись две «Газели»: есть пострадавшие

Происшествия

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД

Москва, 26 октября 2017, 09:20 — REGNUM  На западе столицы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух «Газелей», сообщает 26 октября телеканал «360» со ссылкой на источник в ГИБДД.

ДТП произошло в районе дома 12 на улице Большая Очаковская. В результате один человек пострадал. По словам очевидцев, его заблокировало в салоне автомобиля.

О степени тяжести полученных им травм не сообщается.

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, все обстоятельства случившегося выясняются.

Напомним, ранее на Средней Переяславской улице в Москве по вине нетрезвого водителя произошло ДТП, в результате которого пострадали пять человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября на востоке Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого в одной из автомобилей оказалась заблокирована девушка.

Читайте также: В результате ДТП на востоке Москвы раненую девушку зажало в машине

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве в результате ДТП пострадали пять человек

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail
Пароль
Имя
Фамилия
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить