На западе Москвы столкнулись две «Газели»: есть пострадавшие

Москва, , 09:20 — REGNUM На западе столицы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух «Газелей», сообщает 26 октября телеканал «360» со ссылкой на источник в ГИБДД.

ДТП произошло в районе дома 12 на улице Большая Очаковская. В результате один человек пострадал. По словам очевидцев, его заблокировало в салоне автомобиля.

О степени тяжести полученных им травм не сообщается.

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, все обстоятельства случившегося выясняются.

Напомним, ранее на Средней Переяславской улице в Москве по вине нетрезвого водителя произошло ДТП, в результате которого пострадали пять человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября на востоке Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого в одной из автомобилей оказалась заблокирована девушка.

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