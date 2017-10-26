На западе Москвы столкнулись две «Газели»: есть пострадавшие

Москва, 26 октября 2017, 09:20 — REGNUM На западе столицы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух «Газелей», сообщает 26 октября телеканал «360» со ссылкой на источник в ГИБДД.
ДТП произошло в районе дома 12 на улице Большая Очаковская. В результате один человек пострадал. По словам очевидцев, его заблокировало в салоне автомобиля.
О степени тяжести полученных им травм не сообщается.
В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, все обстоятельства случившегося выясняются.
Напомним, ранее на Средней Переяславской улице в Москве по вине нетрезвого водителя произошло ДТП, в результате которого пострадали пять человек.
Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября на востоке Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого в одной из автомобилей оказалась заблокирована девушка.
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