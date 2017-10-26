Против охотника, продавшего заражённое мясо медведя, возбудили дело

Томск, , 09:13 — REGNUM После массового заражения трихинеллёзом людей, которые употребляли в пищу медвежатину, следователи возбудили уголовное дело, сообщает 26 октября пресс-служба СК РФ по Томской области.

Следствие установило, что охотник из посёлка Катайга продавал в вялено-копченом виде мясо медведя, заражённое личинками трихинелл.

Как сообщили в региональном Роспотребназдоре, мясо медведя не прошло санитарно-ветеринарную экспертизу. Кроме того, оно не было обработано должным образом при приготовлении.

Следователи установили, что мясо ели 34 человека, в том числе четыре ребенка. 16 из них госпитализировали. Оставшиеся 54 килограмма заражённого мяса медведя уничтожили.

Против охотника возбудили уголовное дело по статье «Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья».

Ранее сообщалось, что первые жалобы от людей, употребивших мясо, появились 11 октября. Тогда с отравлением в больницу поступили 12 человек, двое из них — дети.

Сейчас большинство пострадавших находятся в Верхнекетской ЦРБ. Один из пациентов доставлен в СибГМУ. Среди пострадавших есть также жители Томска и Барнаула.

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