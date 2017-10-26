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Против охотника, продавшего заражённое мясо медведя, возбудили дело

Происшествия

Мясом медведя, заражённым личинками трихинелл, отравились 16 человек

Против охотника, продавшего заражённое мясо медведя, возбудили дело
AJEL
Правосудие

Томск, 26 октября 2017, 09:13 — REGNUM  После массового заражения трихинеллёзом людей, которые употребляли в пищу медвежатину, следователи возбудили уголовное дело, сообщает 26 октября пресс-служба СК РФ по Томской области.

Следствие установило, что охотник из посёлка Катайга продавал в вялено-копченом виде мясо медведя, заражённое личинками трихинелл.

Как сообщили в региональном Роспотребназдоре, мясо медведя не прошло санитарно-ветеринарную экспертизу. Кроме того, оно не было обработано должным образом при приготовлении.

Следователи установили, что мясо ели 34 человека, в том числе четыре ребенка. 16 из них госпитализировали. Оставшиеся 54 килограмма заражённого мяса медведя уничтожили.

Против охотника возбудили уголовное дело по статье «Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья».

Ранее сообщалось, что первые жалобы от людей, употребивших мясо, появились 11 октября. Тогда с отравлением в больницу поступили 12 человек, двое из них — дети.

Сейчас большинство пострадавших находятся в Верхнекетской ЦРБ. Один из пациентов доставлен в СибГМУ. Среди пострадавших есть также жители Томска и Барнаула.

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Массовые пищевые отравления

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