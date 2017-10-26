Новосибирский аэропорт эвакуировали из-за звонка о минировании

Новосибирск, , 09:07 — REGNUM Пассажиров и посетителей новосибирского аэропорта Толмачёво днём 26 октября эвакуировали из-за сообщения о взрывном устройстве, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В аэропорт поступил анонимный звонок с сообщением о минировании аэровокзала.

«Пассажиры и работники терминального комплекса эвакуированы. В настоящий момент сотрудниками силовых ведомств проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по проверке поступившей информации», — прокомментировали ИА REGNUM в Толмачёво.

Отметим, новосибирский аэропорт «минируют» не в первый раз. 28 сентября 2017 года здание Новосибирского международного аэропорта также было эвакуировано из-за сообщения о взрывном устройстве, которое оказалось ложным.

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А ранее из-за звонков «телефонных террористов» эвакуации неоднократно подвергались школы, торговые центры и административные учреждения как города Новосибирска, так и Новосибирской области.

Ни одно из сообщений не подтвердилось, но каждый раз проводились полная проверки эвакуация.

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В то же время, суд признал незаконным бездействия мэрии Новосибирска по профилактике терроризма и экстремизма. Оказалось, что власти не утверждали целевые программы по профилактике терроризма и экстремизма, а также ликвидации их последствий.

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