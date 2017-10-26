В Якутии 46 воспитанников футбольной школы отравились в столовой

Якутск, , 09:05 — REGNUM В якутском городе Нерюнгри 46 воспитанников местной футбольной школы отравились ужином в столовой — 7 детей госпитализированы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

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После ужина в столовой детско-юношеской футбольной школы города Нерюнгри были госпитализированы 7 воспитанников, ещё 39 детей находятся на амбулаторном лечении в интернате школы. Состояние всех 46 жертв пищевой токсикоинфекции удовлетворительное.

«Отобраны пробы продуктов, готовых блюд, воды, дезинфицирующих средств, смывов с объектов внешней среды, биоматериала персонала и больных», — уточнили специалисты Роспотребнадзора.

По факту отравления 46 воспитанников футбольной школы процессуальную проверку на предмет оказания не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья услуг проводит следственный отдел по городу Нерюнгри СУ СКР по РС (Я).

Как сообщало ИА REGNUM, в Магадане проводится доследственная проверка после того, как 17 учащихся школы №30 отравились в местной столовой. Восемь школьников были госпитализированы.