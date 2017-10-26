В Тюмени загорелась крыша дома: площадь пожара — 800 кв. м

Тюмень, , 08:49 — REGNUM В Тюмени из-за пожара в пятиэтажном доме эвакуировали более 60 человек, среди них — дети и лежачий инвалид, сообщает 26 октября пресс-служба ГУ МЧС по Тюменский области.

Возгорание произошло около 07:18 на крыше жилого дома по улице Парфёнова. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров.

В тушении пожара задействовали 37 человек личного состава и 12 единиц спецтехники. Также используются две автолестницы.

Причина возгорания пока не известна, выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге погибли двое детей в результате пожара в частном доме. Во время тушения возгорания пожарные эвакуировали мальчиков двух и четырех лет с признаками отравления продуктами горения. Детям оказали экстренную медицинскую помощь, однако их не удалось спасти.

По данным следствия, во время пожара мать находилась у родственников, дети остались дома одни. Причины возгорания устанавливаются. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»).

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