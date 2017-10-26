В Москве оказались «заминированы» семь кинотеатров

Москва, , 07:59 — REGNUM Анонимные сообщения о возможном взрыве стали поводом для эвакуации персонала и посетителей семи кинотеатров в Москве. Угроза оказалась ложной, передает 26 октября РЕН ТВ.

Речь идет о кинотеатрах, расположенных на улицах Богданова, Юных Ленинцев, Васильевской, Люблинской и Мартыновской, а также на Зубовском бульваре и Варшавском шоссе. В настоящее время правоохранители устанавливают личности «телефонных террористов», возбуждено уголовное дело.

Ранее телеканал сообщал о том, что 25 октября в столичные кинотеатры поступали многочисленные звонки об угрозе взрывов. Экстренные службы выезжали на места, чтобы проверить помещения.

Отметим, что инциденты с угрозами кинотеатрам наблюдаются в преддверии выхода в широкий прокат фильма Алексея Учителя «Матильда», вокруг которого на протяжении нескольких месяцев не утихает скандал. Противники выхода фильма на экран возмущены тем, что авторы ленты коснулись личной жизни цесаревича Николая — будущего императора Николая II. Премьера картины ожидается 26 октября.

Так, ранее ИА REGNUM сообщало о том, что письмо с угрозами получили в одном из кинотеатров Ростова-на-Дону. Авторами послания выступили активисты группы «Христианское государство — Святая Русь» («ХГСР»), они предупредили руководство учреждения о намерении «радикальными методами» бороться «с беззаконием и безумием».

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