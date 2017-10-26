Следователи начали проверку после ДТП с микроавтобусом на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 26 октября 2017, 08:00 — REGNUM В Камчатском крае следователи проводят проверку после дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса, в результате которого пострадали три человека, сообщает 26 октября пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.
ДТП произошло утром 26 октября на 40-м км трассы Петропавловск-Камчатский — Мильково. 42-летний водитель микроавтобуса на скользкой трассе не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся.
В момент происшествия в салоне маршрутки находились 11 человек, с травмами различной степени тяжести были госпитализированы два человека, еще один обратился в больницу самостоятельно.
«В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.
В краевом управлении МВД России корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что пострадавших в ДТП могло быть больше, если бы водитель транспортного средства не предупредил пассажиров об опасности. Потеряв управление, он крикнул: «Держитесь!»
Напомним, 23 октября в Рязани произошло ДТП с участием микроавтобуса и двумя легковыми автомобилями, в результате которого пострадали 16 человек.
Читайте также: В Рязани в ДТП с микроавтобусом пострадали 16 человек
Читайте ранее в этом сюжете: На Камчатке в ДТП с маршруткой пострадали три пассажира