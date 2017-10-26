Последствия взрыва в Киеве попали на видео

Киев, , 07:56 — REGNUM В сети опубликовано видео с места взрыва на улице Мицкевича в Киеве, который прогремел вечером 25 октября. В результате взрыва погиб погиб один человек, а также ранен депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.

На видео зафиксирована работа сотрудников скорой медицинской помощи, которые оказывают помощь пострадавшим. Повсюду много битого стекла, предположительно, из стекол автомобилей и здания, возле которого произошел взрыв. По сообщению репортера в кадре, взрывное устройство было заложено в мотоцикле, который был показан на видео несколько раз.

Комментируя последствия взрыва, народный депутат Антон Геращенко у себя в Facebook предположил примерную мощность взрывного устройства.

«Судя по всему, мощность взрыва была не менее одного килограмма в тротиловом эквиваленте. На месте работают специалисты по разминированию, сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям, следственно-оперативная группа», — сказал Геращенко.

Напомним, взрыв произошел 25 октября на выходе из здания телеканала «Эспрессо». Пресс-служба Мосийчука назвала случившееся покушением на депутата. Советник украинского министра внутренних дел Зорян Шкиряк на телеканале «112 Украина» заявил, что с учетом деятельности Игоря Мосийчука к взрыву могут быть причастны российские спецслужбы.

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Впрочем, обвинение российской стороны в трагических событиях не является чем-то новым. Ранее ИА REGNUM несколько раз сообщало о голословных обвинениях украинских официальных лиц в том, что российские спецслужбы могут быть причастны к какой-либо противоправной деятельности на Украине, что указывает на откровенно антирусский и фашистский характер киевских властей. При этом ни одно из обвинений так и не было подтверждено доказательствами.

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