В США арестован брат стрелка из Лас-Вегаса

Вашингтон, , 07:41 — REGNUM Брат стрелка из Лас-Вегаса Стивена Пэддока Брюс, находившийся в интернате для престарелых лиц в штате Калифорния, нарушил закон. Об этом сообщает TMZ.

По данным портала, сотрудники правоохранительных органов, получившие ордер на обыск, обнаружили на персональном компьютере мужчины запрещенные материалы с несовершеннолетними.

Отмечается, что мужчина, расследование против которого началось еще до кровавых событий в Лас-Вегасе, был арестован.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 октября в Лас-Вегасе произошел массовый расстрел людей. В тот день в городе проходил кантри-фестиваль Route 91. Внезапно по людям был открыт огонь из автоматического оружия: из гостиничного номера стрелял пожилой гражданин США Стивен Пэддок, забаррикадировавшийся в номере. Когда до него добрались правоохранители, он был уже мертв.

В номере мужчины было обнаружено 23 единицы оружия. По последним данным, от его рук погибли 59 и пострадали 527 человек.

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