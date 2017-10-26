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Дым от лесных пожаров в Китае окутал Владивосток

Происшествия

Возгорания также действуют в Приамурье и самом Приморье

Владивосток, 26 октября 2017, 04:15 — REGNUM  Дым от лесных пожаров, которые полыхают в Приморском крае, Амурской области и приграничных провинциях Китайской Народной Республики, в четверг, 26 октября, окутал Владивосток, сообщает ИА REGNUM.

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По словам пресс-секретаря Примгидромета Виктора Чулкова, их приводит агентство «Интерфакс — Дальний Восток», возгорания действуют в Приморье, Амурской области и приграничных районах Китая, и из-за северного ветра дым принесло во Владивосток.

В городе наблюдается плотное задымление, однако во второй половине дня ветер поменяется на южный, и концентрация дыма уменьшится.

Как уточнили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте лесного хозяйства Приморского края, на территории 9 муниципалитетов региона 26 октября действуют 24 природных пожара, их площадь превышает 1,8 тыс. гектаров.

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Лесные пожары-2017

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