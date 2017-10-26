«Пришлось эвакуировать» — Никки Хэйли спасли от разгневанных беженцев

Джуба, , 01:27 — REGNUM Постоянного представителя США в ООН Никки Хэйли «пришлось эвакуировать» из лагеря беженцев в Южном Судане, где она планировала встретиться с пострадавшими от гражданской войны, передает Associated Press.

По информации журналистов, миротворцам ООН пришлось применить слезоточивый газ против беженцев, которые оказались недовольны прибытием постпреда США.

Особый гнев демонстрантов мог вызвать тот факт, что Хэйли все-таки провела переговоры с президентом Южного Судана Сальвой Кииром, которого днем ранее она призывала судить за «геноцид».

При этом, согласно официальной информации, встреча с президентом Кииром прошла «уважительно», глава Южного Судана заверил постпреда ООН в приверженности немерениям прекратить гражданскую войну и начать политические переговоры.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября постпред США в ООН Никки Хэйли, которая находится в турне по странам Африки, посетила лагерь беженцев из Южного Судана в Эфиопии.

По словам Хэйли, вынужденные переселенцы рассказали ей свои «душераздирающие истории», после которых она уверилась в том, что президент Киир «должен быть привлечен к ответственности за все трагедии».

Напомним, гражданская война в Южном Судане фактически не прекращается с момента провозглашения независимости страны в 2011 году. Война унесла десятки тысяч жизней и сделала беженцами около четырех миллионов граждан.

При этом США являются страной, которая активно «продвигала» в ООН признание независимости Южного Судана от Республики Судан. С 2011 года Соединенные штаты вложили «в развитие» частично признанной республики около $5 млрд.

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