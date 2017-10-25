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По факту нападения на полицейских в Ессентуках возбуждено уголовное дело

Происшествия

В результате перестрелки полицейских с бандитами на Ставрополье госпитализированы три человека, один из преступников был убит

По факту нападения на полицейских в Ессентуках возбуждено уголовное дело
Следственный комитет Российской Федерации

Ессентуки, Ставропольский край, 25 октября 2017, 23:59 — REGNUM  По факту нападения вооружённых людей на сотрудников полиции в Ессентуках возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по Ставропольскому краю.

Дело возбуждено по статье 317 УК России «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и статье 222 «Незаконный оборот оружия».

Как отмечается, санкция по данным статьям предусматривает лишение свободы вплоть до пожизненного.

Напомним, вечером 25 октября наряд патрульно-постовой службы, находясь на своём маршруте патрулирования, остановил двух граждан для проверки документов. Те в ответ открыли огонь по полицейским.

Входе перестрелки один из преступников был ликвидирован, второму удалось скрыться. Ранения двое полицейских, а также случайно оказавшийся поблизости мужчина. Все пострадавшие были госпитализированы.

Правоохранительные органы в настоящее время предпринимают меры для задержания сбежавшего подозреваемого.

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Нападения на сотрудников правоохранительных органов

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