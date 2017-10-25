В ХМАО пьяный водитель сбил детей на пешеходном переходе

Нижневартовск, Югра, , 22:25 — REGNUM В Ханты-Мансийском автономном округе водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил пешеходов на переходе, после чего совершил наезд на остановку общественного транспорта. Об этом 25 октября сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД России.

Инцидент произошёл накануне вечером в городе Покачи Нижневартовского района.

«Мужчина 1983 года рождения, управляя автомобилем, допустил наезд на пешеходов, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, с последующим наездом на остановку общественного транспорта», — сообщили в ведомстве.

По данным МВД, в результате аварии пострадали две женщины, 26 и 29 лет, а также две девочки, 2014 и 2016 годов рождения.

Подозреваемый с места происшествия скрылся, но позднее был задержан полицией. В ходе медицинского освидетельствования было установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 УК России «Нарушение правил дорожного движения совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»

В отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.