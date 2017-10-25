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На Кипре в городе Лимасоле взорвался заминированный автомобиль

Происшествия

Данных о пострадавших пока нет

Лимасол, Кипр, 25 октября 2017, 22:14 — REGNUM  В городе Лимасоле, расположенном на территории Республики Кипр, 25 октября прогремел взрыв, сообщает портал Cyprus Mail со ссылкой на заявления местной полиции.

Причиной взрыва местные полицейские называют самодельное взрывное устройство.

По их мнению, самодельная бомба была заложена в автомобиль, арендованный иностранным гражданином, прибывшим на Кипр за несколько часов до взрыва.

По данным местных СМИ, самодельная бомба была закреплена на лобовом стекле арендованного им автомобиля.

Сообщений о пострадавших от этого взрыва пока нет. Как сообщало ИА REGNUM, Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга 25 октября вынес приговор двум лицам, причастным к незаконному изготовлению взрывных устройств.

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