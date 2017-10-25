При перестрелке бандитов с полицией в Ессентуках пострадал прохожий

Ессентуки, Ставропольский край, , 22:11 — REGNUM В ходе перестрелки между полицией и бандитами в Ессентуках получил ранение случайный прохожий. Как сообщает Telegram-канал Mash, пуля попала мужчине в ногу.

Также стали известны подробности о характере ранений, полученных сотрудниками ППС. Сообщается, что один из полицейских получил ранение в ногу, а его напарнику пуля попала в живот.

Как передавало ИА REGNUM, вечером 25 октября в Ессентуках двое мужчин открыли огонь по сотрудникам патрульно-постовой службы, которые остановили их для проверки документов.

В ходе перестрелки один из преступников был ликвидирован, второму удалось скрыться. Правоохранительные органы предпринимают меры для его розыска.

В ГУ МВД России по Ставропольскому краю ранее сообщали о двух пострадавших сотрудниках ППС. Оба они были госпитализированы.

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