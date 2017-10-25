Полицейские, раненые в Ессентуках, госпитализированы

Ессентуки, Ставропольский край, , 21:54 — REGNUM Двое полицейских, получивших ранения в перестрелке с неизвестными в Ессентуках, госпитализированы, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Уточняется, что один из полицейских в перестрелке был ранен в живот и сейчас находится в операционной. Его состояние медики оценивают как тяжелое. Второй пострадавший правоохранитель получил огнестрельное ранение в ногу.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября около 19:15 мск двое сотрудников патрульно-постовой службы попытались проверить документы двоих подозрительных граждан. Вместо того, чтобы предъявить документы, те начали стрелять по полицейским и ранили обоих.

Ответным огнем полицейских один из стрелявших был уничтожен, второй скрылся с места перестрелки.

Полиция разыскивает второго преступника.

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