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Неизвестные открыли стрельбу по полицейским в Ессентуках

Происшествия

В результате нападения двое полицейских получили ранения

Неизвестные открыли стрельбу по полицейским в Ессентуках
Иллюстрация: The-village.ru
Перестрелка

Ессентуки, Ставропольский край, 25 октября 2017, 20:59 — REGNUM  В Ессентуках неизвестные открыли огонь по сотрудникам полиции, в результате чего двое правоохранителей получили ранения. Об этом сообщили 25 октября в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

По информации ведомства, нарядом патрульно-постовой службы, находясь на своём маршруте патрулирования, остановил двух граждан для проверки документов. Те в ответ открыли по полицейским огонь.

Сообщается, что один из нападавших в ходе перестрелки был ликвидирован, а второму удалось скрыться. В настоящее время полиция предпринимает меры для его розыска.

Пострадавшие в результате нападения сотрудники полиции были госпитализированы. Подробностей об их состоянии не приводится.

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Нападения на сотрудников правоохранительных органов

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