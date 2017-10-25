Объявлены основные версии нападения на журналистку Татьяну Фельгенгауэр

Москва, , 20:32 — REGNUM Следователи, работающие по делу о нападении на журналистку радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, выделили в качестве основных две версии, сообщает информагентство RT со ссылкой на заявление адвоката пострадавшей Сергея Бадамшина.

По его словам, первая версия рассматривает нападение по причине психического нездоровья, а вторая допускает вероятность использования третьим лицом неуравновешенного человека, специально доведенного до состояния готовности к убийству.

«У следствия две версии: первая — это результат психической неуравновешенности, а вторая — спланированная акция с использованием человека, подготовленного для убийства», — цитирует агентство слова адвоката пострадавшей от нападения журналистки.

Кроме того, в настоящее время проводятся допросы остальных сотрудников радиостанции «Эхо Москвы».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября Борис Гриц прорвался в офис радиостанции «Эхо Москвы» и нанес удар ножом в горло сотруднице радиостанции Татьяне Фельгенгауэр.

Гриц был нейтрализован сотрудниками охраны и передан в руки правоохранителей. Полицейским он заявил, что напал на журналистку за то, что она ежедневно изводила его телепатическим путем.

По решению Пресненского суда Москвы Гриц арестован до 23 декабря.

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