На Мадагаскаре число жертв чумы продолжает расти

Антананариву, , 18:15 — REGNUM На Мадагаскаре число жертв чумы достигло 124 человека, заявили власти острова, 25 ноября сообщает Anadolu.

Вспышки чумы зарегистрированы в 14 из 22 регионов Мадагаскара. В настоящий момент удалось вылечить 780 пациентов, поступивших с подозрением на чуму. Министерство здравоохранения принимает меры по дезинфекции и дезинсекции.

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Напомним, согласно недавнему отчёту ЮНИСЕФ, «по состоянию на 19 октября было зарегистрировано в общей сложности 1 тыс. 297 случаев заболевания чумой».

Врачи диагностировали у пациентов две формы заболевания: лёгочную, передаваемую от человека к человеку, и бубонную, передаваемую блохами. В медицинских учреждениях зафиксировано 846 случаев лёгочной формы чумы.

Король Марокко Мухаммед VI направил на Мадагаскар 34 тонны лекарств и медицинского оборудования для борьбы с чумой. Гуманитарная помощь из Марокко должна прибыть 25 октября.

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