В школе Волгограда найден убитым восьмиклассник

Волгоград, , 18:06 — REGNUM В одной их школ Волгограда найден убитым ученик восьмого класса. У 14-летнего школьника имеется ножевое ранение в области сердца. Информация о происшествии поступила в Следственный комитет по Волгоградской области около часу дня, 25 октября, сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

Тело мальчика было найдено в школьном туалете. Рядом со зданием школы был обнаружен нож со следами крови. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Убийство».

В настоящее время следственно-оперативная группа в составе следователей территориального подразделения СКР, а также следователей-криминалистов устанавливает обстоятельства гибели несовершеннолетнего. Ведется опрос свидетелей и очевидцев.

Трагедия произошла в средней школе №85 на улице Эльбрусской около 13:00, передает подробности портал V1.ru. Одноклассники погибшего мальчика говорят о том, что восьмиклассник якобы уже несколько дней играл на переменах с ножом-«бабочкой».

"После очередного трюка нож воткнулся в грудную клетку. Зажав рану, мальчик побежал в туалет, где и скончался еще до прибытия медиков», — говорится в материале издания.

По словам учителей школы, ребенок воспитывался в благополучной семье. Сам мальчик также характеризовался с положительной стороны. В настоящее время правоохранители рассматривают все версии гибели подростка.