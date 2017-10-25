Директор ульяновской фирмы осужден за аферу с квартирами для детей-сирот

Ульяновск, , 17:36 — REGNUM В Ульяновске директор местной строительной фирмы получил 3,5 года общего режима за хищение 17,8 млн рублей. Эти средства он получил в виде взносов от граждан-жилищных дольщиков и из бюджета на обеспечение квартирами детей-сирот.

В региональной прокуратуре говорят, что дело о мошенничестве было возбуждено в отношении подозреваемого по итогам проверкисоблюдения коммерческими структурами требований закона при привлечении средств жилищных дольщиков.

«В ходе нее было установлено, что директор общества с ограниченной ответственностью «Данскри» Василий Кузнецов организовал участие фирмы в ряде аукционов на возведение в рамках долевого строительства многоквартирного дома в поселке Майна в целях приобретения органами власти квартир для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», — отмечают в прокуратуре.

После того, как с региональным министерством строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта были заключены сразу четыре государственных контракта, в адрес строительной фирмы были перечислены авансовые платежи.

Глав строительной компании, создавая видимость деятельности, оформил со сторонним хозяйствующим субъектом сделку генерального подряда. После этого он распорядился полученными средствами по собственному усмотрению.

Параллельно с реализацией своей схемы по хищению бюджетных средств, мошенник успел собрать деньги с дольщиков, которые также присвоил.

Всего в период с апреля 2014 по январь 2016 голов Кузнецов похитил более 17,8 млн рублей. Решением суда он признан виновным в мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенном в особо крупном размере.