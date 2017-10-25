Глава Росгвардии о бойне в Чечне: Обыкновенная бытовая тема

Москва, , 15:47 — REGNUM Убийство четверых военнослужащих Росгвардии в Чечне не имеет отношения к терроризму или экстремизму, речь идет о бытовом конфликте. Об этом 25 октября заявил директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«Там нет никакого терроризма, нет никакого экстремизма, насколько мы успели разобраться в данной ситуации. Это обыкновенная бытовая тема», — подчеркнул он.

Глава ведомства выразил соболезнования членам семей погибших и отметил, что ситуация взята под особый контроль. В настоящее время в станице Шелковской находятся сотрудники органов военной прокуратуры, военно-следственных органов, представители главка, которым предстоит разобраться в ЧП.

По словам Золотова, расстрелявший сослуживцев мужчина был в состоянии тяжелого стресса. Он просил решить вопрос с жильем, которое ему вовремя не предоставили. Когда он находился в отпуске, командир батальона пытался уволить его из-за личной неприязни. Кроме того, командир выслал из части жену военного.

«Когда (служащий) вернулся, там уже был подселён другой военнослужащий. Я думаю, это вызвало эмоциональный всплеск — он и так был крайне раздражён, как мы выяснили. Он был в стрессовом напряжении», — пояснил Золотов.

Директор Росгвардии признал, что речь идет о недоработке руководителей военного подразделения. Ответственность также лежит на командующем округом и его заместителях.

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Золотов добавил, что для ликвидации преступника потребовалось едва ли не 250 патронов, так как он укрылся за бетонным ограждением.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября в чеченской станице Шелковской четверо военнослужащих Росгвардии погибли от рук своего сослуживца. Старший лейтенант Марат Гаджиев взял автомат в комнате хранения оружия, снарядил магазин и выстрелил в находящихся в помещении военных.

Два человека погибли на месте. Затем, выйдя из здания и двигаясь по улице, Гаджиев застрелил его двух человек и ранил одного. Стрелок был ликвидирован группой спецназа.

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