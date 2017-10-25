Грузовик с пивом угнали у ефрейтора Нацгвардии

Санкт-Петербург, , 15:24 — REGNUM В Санкт-Петербурге у сотрудницы продовольственной службы Национальной гвардии угнали фуру, груженую пивом, 25 октября сообщает сайт konkretno.ru.

23 октября ночью автомобиль MAN с автоприцепом был угнан от дома №227 по набережной Обводного канала в северной столице. Владелица машины, ефрейтор продовольственной службы Военного института войск Национальной гвардии, написала заявление в полицию.

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Сообщается, что машину 38-летняя уроженка Дагестана купила в 2016 году, а содержимое фуры (груз пива) принадлежит логистической фирме.

Позже машину (уже без пива) обнаружили в поселке Петро-Славянка, по факту кражи заведено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Размер ущерба уточняется.

Напомним, согласно данным ОСАО «РЕСО-Гарантия», годовой ущерб от угона тяжелой техники превышает миллиард рублей, что соответствует бюджету небольшого подмосковного города. В числе лидеров по этому криминальному бизнесу числятся Москва и область.

Чаще всего угоняют КамАЗы. Следующей в рейтинге популярности угонщиков идет строительная техника — краны, бетономешалки, бетононасосы. Далее следуют грузовики Volvo, Scania, MAN.