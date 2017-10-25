Калининградка брызнула газом в лицо мешавшей пройти пенсионерке

Калининград, , 15:09 — REGNUM Калининградская полиция расследует уголовное дело в отношении 23-летней гражданки, которая прямо на улице брызнула в лицо пенсионерке газом из баллончика.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Гайдара и Горького в районе городской детской поликлиники №6. Девушка шла с коляской, в которой находился ее племянник, а пенсионерка катила велосипед. На пешеходной дорожке они не поделили путь.

На кадрах записи наружного наблюдения видно, как девушка достает из кармана баллончик с газом и распыляет его прямо в лицо женщине. От неожиданности пенсионерка роняет велосипед, а девушка после словесной перепалки катит коляску дальше.

В результате, 60-летняя калининградка получила химический ожог обоих глаз.

«Участковыми подозреваемое лицо было установлено, проведена первичная проверка, в результате которой было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений», — сообщил замначальника полиции по охране общественного порядка Владимир Алпатов.

Данное правонарушение наказывается лишением свободы на срок до двух лет.