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Пожар в поселке под Тверью унес жизни двоих детей

Происшествия

Трагедия произошла из-за неосторожного обращения с огнем

Удомля, Тверская область, 25 октября 2017, 14:49 — REGNUM  В Удомельском районе Тверской области проводится доследственная проверка по факту гибели на пожаре двух малолетних детей. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

По данным МЧС, сообщение о пожаре в жилом доме в поселке Лесное поступило в экстренные службы утром 25 октября. Возгорание было ликвидировано в 11:10 по местному времени.

Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

После тушения пожара в доме, находящемся на улице Лейтенанта Ильина, были найдены мертвыми два ребенка 2015 года рождения. На месте работают следователи и криминалисты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Пожары в жилых домах
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