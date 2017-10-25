Пожар в поселке под Тверью унес жизни двоих детей

Удомля, Тверская область, , 14:49 — REGNUM В Удомельском районе Тверской области проводится доследственная проверка по факту гибели на пожаре двух малолетних детей. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

По данным МЧС, сообщение о пожаре в жилом доме в поселке Лесное поступило в экстренные службы утром 25 октября. Возгорание было ликвидировано в 11:10 по местному времени.

Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

После тушения пожара в доме, находящемся на улице Лейтенанта Ильина, были найдены мертвыми два ребенка 2015 года рождения. На месте работают следователи и криминалисты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Читайте также: Смертельный пожар на Урале: чиновники готовят экстренные меры

А также: Женщина и ребенок погибли в Ленобласти из-за жидкости для розжига