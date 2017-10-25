В Смоленской области мужчина скончался у запертых дверей больницы

Вязьма, Смоленская область, , 14:49 — REGNUM В Смоленской области мужчина, доставленный на машине «скорой помощи», скончался перед закрытыми дверями больницы. Родные уверены, что его можно было спасти, если бы помощь оказали вовремя, врачи уверены, что сделали всё от них зависящее. Сейчас в обстоятельствах гибели 62-летнего мужчины разбирается прокуратура.

Как рассказали ГТРК «Смоленск» родные погибшего мужчины, только на то, чтобы дозвониться в «скорую», ушло более часа, еще полчаса врачи добирались до пациента. В течение двух часов медики пытались оказать помощь на месте — делали уколы. Затем у них закончился кислородный баллон — новый доставили сотрудники МЧС, но и он закончился по пути в больницу.

Когда же мужчину доставили, наконец, к зданию Вяземской больницы, врачи которой были предупреждены, что к ним везут пациента в тяжелом состоянии, двери оказались заперты. По словам соседа умершего мужчины, который сопровождал его на машине скорой, он в течение 15 минут стучался в двери.

Медики свою вину отрицают.

«В произошедшем виновата болезнь. Тяжелая болезнь. Медицинская помощь оказывалась непрерывно во время всей эвакуации. Время эвакуации до того момента, как его зарегистрировали в журнале госпитализации и отказа в госпитализации, составило 23 минуты», — заявил журналистам главный врач Вяземской центральной районной больницы Геннадий Ануфриев.

Проверяющие тоже не нашли никаких нарушений в действиях врачей — в возбуждении уголовного дела было отказано. Насколько законно это решение, сейчас проверяет прокуратура.

В 2016 году подобный случай произошел в Смоленске — пациент, пришедший в местную поликлинику с жалобами на боли в сердце, скончался буквально на пороге кабинета ЭКГ. Врачи пытались оказать ему помощь, но было уже поздно.

В апреле этого года смоленское здравоохранение вновь оказалось в центре скандала — в поликлинике города Гагарина, прямо в коридоре, от сердечного приступа скончалась женщина. При этом тело было обнаружено лишь на следующий день.