В Краснокамске будут судить мать, которая не лечила сына от СПИДа

Краснокамск, Пермский край, , 14:51 — REGNUM Следователи Краснокамска (Пермский край) завершили расследование уголовного дела в отношении женщины, которая не соблюдала режим приема лекарственных препаратов ребенка и допустила его смерть, сообщила 25 октября пресс-служба следственного управления СК РФ по Пермскому краю.

«Режим приема медицинских препаратов ребенком не контролировала, на прием к врачу своевременно его не водила. Это способствовало прогрессированию болезни, что в конечном счете привело к тому, что 14 августа 2017 года в своей квартире ребенок скончался», — говорится в сообщении.

Как установило следствие, женщина не обеспечивала должный уход за малолетним сыном 2009 года рождения в период с 2 июня 2014 года по 14 августа 2017 года. При этом она знала, что прием лекарственных препаратов жизненно необходим ребенку.

Как сообщили местные СМИ, у ребенка был диагностирован ВИЧ. Действия женщины были квалифицированы по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Следствие собрало достаточную доказательную базу, уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокурором, было направлено в суд для рассмотрения по существу. Если вина женщины будет доказана, ей грозит наказание вплоть до лишения свободы сроком до двух лет.

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