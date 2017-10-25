Педофилу из Добрянки дали 13 лет колонии строгого режима

Добрянка, Пермский край, , 14:18 — REGNUM Суд приговорил 30-летнего жителя Пермского края к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за педофилию, сообщила 25 октября пресс-служба следственного управления СК РФ по Пермскому краю.

Как установило следствие, житель Добрянки в состоянии алкогольного опьянения совершил в отношении подростка насильственные действия сексуального характера. Действия были квалифицированы как особо тяжкое преступление, предусмотренное пунтом «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношения лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Отмечается также, что следователь направил в органы внутренних дел представление для устранения обстоятельств, способствовавших совершению преступления. Таким образом, к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей был привлечен сотрудник подразделения по делам несовершеннолетних.

Ранее в Пермском крае к 3,5 годам лишения свободы была приговорена 33-летняя женщина. Она была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 132 УК (иные действия сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшего).

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