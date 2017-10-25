Фельгенгауэр сможет вернуться к профессиональной деятельности

Москва, , 14:01 — REGNUM Журналистка радиостанции «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр, на которую 23 октября было совершено нападение в офисе радиостанции, уже говорит и при желании сможет продолжить профессиональную деятельность.

Об этом заявил журналистам директор НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков. По его словам, состояние Фельгенгауэр оценивается как удовлетворительное.

Она уже начала говорить после ранения в шею. Еще какое-то время займет реабилитация.

«Это будет ее личное желание, будет ли она продолжать работу. А говорить — она уже говорит», — сказал Петриков.

Напомним, 23 октября Борис Гриц ворвался в офис радиостанции «Эхо Москвы» и нанес радиоведущей удар ножом в область шеи. Злоумышленника задержали, он арестован на два месяца.

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Журналистку госпитализировали в НИИ скорой медицинской помощи имени Склифосовского. Возбуждено дело по статье УК РФ «Покушение на убийство».