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Житель Пермского края осужден за насилие в отношении дочери

Происшествия

«Приговором суда виновному назначено наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы»

Житель Пермского края осужден за насилие в отношении дочери
AJEL
Правосудие

Пермь, 25 октября 2017, 13:59 — REGNUM  В Пермском крае вынесен приговор в отношении местного жителя, который подозревался в жестоком обращении со своей дочерью. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по региону.

«Приговором суда виновному назначено наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый в январе-феврале 2017 года систематически наносил побои своей 16-летней дочери и оскорблял девочку, унижая ее человеческое достоинство.

Отмечается, что ранее виновный также привлекался к уголовной ответственности за совершение насильственных преступлений.

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Убийства и жестокое обращение с детьми

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