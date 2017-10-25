Среда, 25 Октября 2017 года
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В Ярославле из-за трещины в здании детской больницы эвакуированы пациенты

Происшествия

Ведется техническое обследование здания

В Ярославле из-за трещины в здании детской больницы эвакуированы пациенты
Иллюстрация: Яндекс-карты
Детская больница №1

Ярославль, 25 октября 2017, 13:53 — REGNUM  ЧП в Ярославле — в стене здания первой детской больницы обнаружена трещина, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Насколько серьезна ситуация — официальных данных нет, но тем не менее, пациентов переводят в другие медучреждения.

Здание больницы было построено в 1956 году. Как поясняют в департаменте здравоохранения Ярославской области, сейчас будет проводиться его полное обследование. После этого будет принято решение о дальнейшей судьбе здания. Самый главный вопрос — возможно ли его эксплуатировать. В целях безопасности маленьких пациентов их временно госпитализируют в другие медицинские организации города Ярославля.

Прием врачей поликлиники будет проводиться в другие поликлинических подразделениях этой же больницы.

В настоящее время в детской больнице проводится строительная экспертиза.

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