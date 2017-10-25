В Ярославле из-за трещины в здании детской больницы эвакуированы пациенты

Ярославль, , 13:53 — REGNUM ЧП в Ярославле — в стене здания первой детской больницы обнаружена трещина, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Насколько серьезна ситуация — официальных данных нет, но тем не менее, пациентов переводят в другие медучреждения.

Здание больницы было построено в 1956 году. Как поясняют в департаменте здравоохранения Ярославской области, сейчас будет проводиться его полное обследование. После этого будет принято решение о дальнейшей судьбе здания. Самый главный вопрос — возможно ли его эксплуатировать. В целях безопасности маленьких пациентов их временно госпитализируют в другие медицинские организации города Ярославля.

Прием врачей поликлиники будет проводиться в другие поликлинических подразделениях этой же больницы.

В настоящее время в детской больнице проводится строительная экспертиза.