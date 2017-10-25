Золотов объяснил причины бойни в воинской части в Чечне

Москва, , 13:13 — REGNUM Расстрел лейтенантом своих сослуживцев в чеченской части было вызван сильным стрессом военнослужащего. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 октября заявил директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов на «правительственном часе» в Совете Федерации, отвечая на вопрос о переводе всех сотрудников Росгвардии на контракт.

«Там нет никакого терроризма, нет никакого экстремизма, насколько мы успели разобраться в данной ситуации. Это обыкновенная бытовая тема», — заявил Золотов.

Глава Росгвардии выразил соболезнования родным и близким погибших. Он отметил, что вопрос находится на особом контроле. Сейчас в части работают сотрудники органов военной прокуратуры, военно-следственных органов, представители главка, которые будут заниматься разбирательством происшествия.

Объясняя причины происшествия, Золотов отметил, что убийца находился в тяжёлом стрессовом состоянии.

«Он просил (решить) вопрос с жильём, которое вовремя не было предоставлено, у него были проблемы с женой… Она вместе с ним находилась там, проживала. И когда он был в отпуске, командир батальона просто-напросто пытался его уволить в связи с тем, что у них не сложились отношения. Он его жену убрал из части. Когда (служащий) вернулся, там уже был подселён другой военнослужащий. Я думаю, это вызвало эмоциональный всплеск — он и так был крайне раздражён, как мы выяснили. Он был в стрессовом напряжении», — заявил Золотов.

«Я хочу сказать, это, естественно, недоработка командующего округом, заместителей и непосредственно командира батальона, который там находился», — добавил он.

По его словам, операция по ликвидации преступника практически переросла в боестолкновение. «Он прятался за бетонным ограждением — было израсходовано чуть ли не 250 патронов», — указал Золотов.

23 октября в воинской части 6791 в станице Шелковская (Чечня), входящей в состав 46 бригады, военнослужащий убил четверых сослуживцев. В районе 16:30 старший лейтенант вошёл в комнату хранения оружия, забрал автомат, снарядил магазин и открыл огонь по находящимся там сотрудникам. Таким образом он убил двух человек. На выходе из здания он убил ещё одного, а затем открыл огонь на улице, застрелив очередного военнослужащего и ранив ещё одного.