Смог над Курганом: информацию о пожарах на мусорном полигоне скрывали

Курган, , 12:49 — REGNUM Главная свалка Кургана МУП «Шуховский полигон ТБО» горела из-за нарушений природоохранного, противопожарного, санитарно-эпидемиологического законодательства. Виновные будут административно наказаны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в природоохранной прокуратуре региона.

Напомним, Шуховский полигон ТБО уже месяц тлеет от пожара, возникшего 22 сентября. Площадь возгорания тогда определили на тысячу квадратных метров. Курганцы жалуются на смог в безветренную погоду. Считают, что это результаты тления мусорного полигона. Чиновники оправдываются, пеняя на возгорания на полях и уборку в садах, а также на трубы с печным отоплением, которые работают в частных домах в коттеджном секторе Кургана.

Курганской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка деятельности полигона с целью выяснения причин возгорания мусора, пожара на полигоне и образования смога над территорией областного центра. Выводы надзорного ведомства не в пользу руководства мусорного МУП.

«На территории полигона отсутствовало необходимое количество огнетушителей, допускалась их эксплуатация без необходимой перезарядки, не осуществлялось увлажнение мусора в пожароопасный период, отсутствовал запас песка, необходимый для тушения пожара, сообщения о новых очагах возгорания на полигоне в пожарную охрану своевременно не направлялись», — заключили эксперты.

Были выявлены и другие серьезные нарушения. На мусорном предприятии не определялся класс опасности поступающих отходов. Руководство полигона не разработало специальную программу (план) производственного контроля, предусматривающую наблюдение за состоянием атмосферного воздуха. Директор предприятия и МУП «Шуховский полигон ТБО» как юридическое лицо привлечены к административной ответственности — дела пока на рассмотрении.

Отметим, что Шуховской полигон ТБО, куда свозится мусор со всего Кургана и ближайших окрестностей, заполнен до предела, требует реконструкции и расширения.

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