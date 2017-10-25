Среда, 25 Октября 2017 года
13:20:16 МСК

Смог над Курганом: информацию о пожарах на мусорном полигоне скрывали

Происшествия

Природоохранная прокуратура проверила Шуховской полигон ТБО и обнаружила массу нарушений

Курган, 25 октября 2017, 12:49 — REGNUM  Главная свалка Кургана МУП «Шуховский полигон ТБО» горела из-за нарушений природоохранного, противопожарного, санитарно-эпидемиологического законодательства. Виновные будут административно наказаны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в природоохранной прокуратуре региона.

Напомним, Шуховский полигон ТБО уже месяц тлеет от пожара, возникшего 22 сентября. Площадь возгорания тогда определили на тысячу квадратных метров. Курганцы жалуются на смог в безветренную погоду. Считают, что это результаты тления мусорного полигона. Чиновники оправдываются, пеняя на возгорания на полях и уборку в садах, а также на трубы с печным отоплением, которые работают в частных домах в коттеджном секторе Кургана.

Курганской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка деятельности полигона с целью выяснения причин возгорания мусора, пожара на полигоне и образования смога над территорией областного центра. Выводы надзорного ведомства не в пользу руководства мусорного МУП.

«На территории полигона отсутствовало необходимое количество огнетушителей, допускалась их эксплуатация без необходимой перезарядки, не осуществлялось увлажнение мусора в пожароопасный период, отсутствовал запас песка, необходимый для тушения пожара, сообщения о новых очагах возгорания на полигоне в пожарную охрану своевременно не направлялись», — заключили эксперты.

Были выявлены и другие серьезные нарушения. На мусорном предприятии не определялся класс опасности поступающих отходов. Руководство полигона не разработало специальную программу (план) производственного контроля, предусматривающую наблюдение за состоянием атмосферного воздуха. Директор предприятия и МУП «Шуховский полигон ТБО» как юридическое лицо привлечены к административной ответственности — дела пока на рассмотрении.

Отметим, что Шуховской полигон ТБО, куда свозится мусор со всего Кургана и ближайших окрестностей, заполнен до предела, требует реконструкции и расширения.

Читайте ранее в этом сюжете: Тление полигона ТБО в Зауралье видно из космоса

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Противопожарная безопасность
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail
Пароль
Имя
Фамилия
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить