Среда, 25 Октября 2017 года
13:20:19 МСК

Стрельба в университете в США: есть жертвы

Происшествия

На месте происшествия работают сотрудники полиции

Батон-Руж, США, 25 октября 2017, 12:46 — REGNUM  Неизвестный устроил стрельбу в Государственном университете Грамблинг (штат Луизиана, США), в результате погибли два человека, сообщает телеканал KLTV со ссылкой на местную полицию.

Отмечается, что инцидент произошел около полуночи. Нападавший застрелил двух 23-летних парней, после чего скрылся.

По словам представителя учебного заведения, один из погибших был студентом университета, второй был его другом.

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники полиции.

Напомним, в США за последний месяц это уже не первый случай стрельбы на территории учебных заведений. Так, 15 октября в Государственном университете Вирджиния в городе Питерсберг произошла стрельба, информации о пострадавших нет.

Читайте также: В университете Вирджиния в США произошла стрельба

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
ЧП в образовательных учреждениях
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail
Пароль
Имя
Фамилия
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить