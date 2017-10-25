Стрельба в университете в США: есть жертвы

Батон-Руж, США, , 12:46 — REGNUM Неизвестный устроил стрельбу в Государственном университете Грамблинг (штат Луизиана, США), в результате погибли два человека, сообщает телеканал KLTV со ссылкой на местную полицию.

Отмечается, что инцидент произошел около полуночи. Нападавший застрелил двух 23-летних парней, после чего скрылся.

По словам представителя учебного заведения, один из погибших был студентом университета, второй был его другом.

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники полиции.

Напомним, в США за последний месяц это уже не первый случай стрельбы на территории учебных заведений. Так, 15 октября в Государственном университете Вирджиния в городе Питерсберг произошла стрельба, информации о пострадавших нет.

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