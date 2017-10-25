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В Волгограде заблокировали интернет-магазин, торговавший зубрами и оленями

Происшествия

Размещение объявлений о продаже редких животных из Красной Книги преследуется по закону

В Волгограде заблокировали интернет-магазин, торговавший зубрами и оленями
miktima
Зубр

Волгоград, 25 октября 2017, 12:49 — REGNUM  Интернет-магазины по продаже редких животных, среди которых находились занесенные в Красную Книгу России зубр и северный олень, были заблокированы решением Центрального районного суда Волгограда, сообщает 25 октября сайт городской прокуратуры.

«В соответствии с действующим законодательством оборот диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ, ограничен и допускается в исключительных случаях с разрешения специально уполномоченных государственных органов», — пояснили решение в ведомстве.

Выяснилось, что редкими животными торговали интернет-магазины со свободным доступом, не требующие от посетителей регистрации и авторизации. Таким образом, купить редкое животное мог кто угодно при наличии подключения к сети интернет.

При этом в России оборот особо ценных животных, внесенных в Красную Книгу, запрещен статьей 258.1 УК РФ. Принятое судом решение подразумевает запрет на размещение информации о продаже северного оленя и зубра на всей территории РФ.

Ранее на Алтае задержали браконьеров, убивших самку алтайского горного барана (аргали и архар) и двух ягнят, которыезанесеныв Красную книгу России.

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