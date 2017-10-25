Глава Росгвардии назвал причину убийства четверых военнослужащих в Чечне

Москва, , 12:43 — REGNUM Убийство четверых военнослужащих в Чечне прокомментировал глава Росгвардии Виктор Золотов 25 октября в ходе своего выступления на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«Там нет никакого терроризма, никакого экстремизма, насколько мы успели разобраться в данной ситуации», докладывая о случившемся, сообщил глава ведомства. «Боец был в стрессовом состоянии», — продолжил он.

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Кроме того, Виктор Золотов сообщил, что за случившееся отвечает командующий округом: «Это недоработка командующего округом, он у нас на особом контроле», — заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что офицер, расстрелявший своих сослуживцев в станице Калиновской Наурского района Чеченской республики, был выходцем из Дагестана. Среди убитых им бойцов Росгвардии были двое его земляков.

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По факту преступления была организована проверка, в Чечню отправлена комиссия сотрудников Центрального аппарата Росгвардии. СК РФ возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Убийство двух или более лиц».