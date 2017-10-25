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Под Воронежем обнаружили «кладбище банкоматов»

Происшествия

«Много там мусора»

Воронеж, 25 октября 2017, 12:26 — REGNUM  Мужчина нашел «кладбище» старых банкоматов в лесу под Воронежем. Об этом, как передает «Комсомольская правда», сообщил сам очевидец.

Находка была сделана на берегу Дона, не доезжая Медовки в Рамонском районе.

«Много там мусора, но такое первый раз увидел», — делится впечатлениями местный житель.

Отмечается, что неизвестные выбросили в лесу десятки различных деталей от терминалов, которые, вероятно, отслужили свой срок.

Ряд местных СМИ позже сообщил, что неисправные банкоматы уже вывезли и утилизировали. В настоящее время выясняются обстоятельства того, как детали от терминалов оказались в лесу.

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Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора

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