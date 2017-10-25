Экс-главу Нацбанка Абхазии задержали за кражу денег у Этуша

Москва, , 12:12 — REGNUM В Москве задержан подозреваемый в хищении 28 млн рублей у известного актера Владимира Этуша. Это бывший председатель Нацбанка Абхазии Даур Барганджия, передает 25 октября «5 канал».

Как рассказал адвокат Этуша Михаил Иоффе, потерпевший обязательно придет на судебное заседание, где будет избрана мера пресечения подозреваемому. Отмечается, что в отношении 59-летнего Барганджии возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

О том, что 95-летний Владимир Этуш стал жертвой мошенников, стало известно 19 октября. Следственный комитет уточнил лишь, что попавшему под подозрение мужчине — 59 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2013 году народный артист СССР согласился с предложением экс-президента Национального банка Абхазии Даура Барганджии открыть в швейцарском банке счет. При этом Барганджия обещал Этушу выгодные условия вклада.

В октябре 2017 года Этуш решил вернуть свои деньги, однако получил отказ. После этого артист обратился в правоохранительные органы.

Жертвой злоумышленников Этуш становился и в 2007 году. Тогда его квартиру в Гранатном переулке ограбили, воры забрали ювелирные изделия и вытащили из сейфа 135 тыс. рублей и $200.

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